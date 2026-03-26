    • 26 de marzo de 2026 - 22:55

    Recuperan bicicletas robadas en San Juan tras operativos en el Este

    La Policía recuperó bicicletas robadas en distintos hechos en San Juan y secuestró partes sustraídas en operativos del área Este.

    Elementos recuperados en operativos por robos de bicicletas en San Juan.

    Elementos recuperados en operativos por robos de bicicletas en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de tareas investigativas, la Policía de San Juan logró avances en causas por robos de bicicletas. La Brigada de Investigaciones Este recuperó dos bicicletas y secuestró partes sustraídas, en procedimientos vinculados a hechos ocurridos en 2025.

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    Robos de bicicletas: operativos en el Este

    Uno de los procedimientos permitió el secuestro de una bicicleta Top Mega Regal rodado 29, de color naranja y negro, equipada con frenos a disco. El rodado había sido sustraído en diciembre de 2025 en calle Salvador María del Carril, y fue recuperado tras tareas de investigación.

    En otro operativo, los efectivos lograron secuestrar un cuadro de bicicleta Venzo Primal rodado 29 junto a diversas partes, que habían sido robadas en el interior del Barrio Felipe Cobas en octubre del mismo año.

    Intervención judicial

    Ambos casos quedaron bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, con intervención de los fiscales Leonardo Villava y José Luis Salinas.

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