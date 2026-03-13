    • 13 de marzo de 2026 - 13:48

    Recuperan camioneta robada en Rawson pocas horas después del ilícito

    Localizaron la Toyota Hilux denunciada como robada en Callejón García y Calle Perona.

    camioneta recup 1303
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ayer jueves 12 de marzo, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó una camioneta que había sido sustraída en el departamento de Rawson.

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    El procedimiento se realizó en la zona de Callejón García y Calle Perona, donde los investigadores localizaron una Toyota Hilux blanca. El vehículo tenía un pedido de secuestro vinculado a una causa por robo, con intervención de la Comisaría 3°.

    Tras el hallazgo, se efectuaron pericias técnicas que confirmaron que se trataba del mismo rodado denunciado horas antes. El secuestro del vehículo se concretó en el marco de una investigación iniciada inmediatamente después de la denuncia, lo que permitió dar con el paradero de la camioneta en un corto lapso de tiempo.

    En la causa intervino la UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del Ayte. Fiscal Dr. Pablo Quiroga, quien dispuso el secuestro formal del vehículo para los trámites legales correspondientes. El rodado quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar responsabilidades en torno al hecho.

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