Recuperan una moto robada a punta de pistola y una bicicleta sustraída mientras dormían sus dueños

Ambos rodados habían sido robados en distintos hechos durante los últimos días. La Policía logró recuperarlos tras tareas investigativas y ya fueron restituidos a sus dueños.

En el marco de distintos procedimientos realizados este lunes, personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2 logró recuperar una motocicleta y una bicicleta que habían sido sustraídas en hechos delictivos ocurridos en los departamentos Chimbas y Albardón.

Uno de los casos está vinculado al robo de una moto 160 cc de color negro, que había sido sustraída a un trabajador de delivery bajo amenaza con arma de fuego. Según trascendió, la víctima entregó el rodado al ser apuntada por el delincuente, en un hecho que fue denunciado en la Comisaría 17ª.

Gracias a tareas investigativas realizadas en la zona de Chimbas, los efectivos lograron dar con el vehículo y recuperarlo, avanzando así en el esclarecimiento del hecho.

image Por otro lado, también se logró recuperar una bicicleta rodado 29, igualmente de color negro, que había sido robada durante el fin de semana en Albardón. El ilícito ocurrió en la madrugada del sábado, cuando dos hombres ingresaron a una vivienda mientras sus moradores dormían y se llevaron el rodado.

La bicicleta, según indicaron fuentes policiales, había sido adquirida con esfuerzo por su propietario para utilizarla en tareas de cosecha. Tras una serie de averiguaciones, los investigadores lograron ubicarla y proceder a su restitución, generando alivio en la víctima.