    • 7 de octubre de 2026 - 17:58

    Robaron una bicicleta en Albardón y la recuperaron 20 minutos después en Villa Mariano Moreno

    El robo ocurrió cerca de las 8:40 de la mañana. Personal policial realizó recorridas y encontró el rodado en el interior de la Villa Mariano Moreno.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una bicicleta fue robada durante la mañana de este miércoles en Albardón y recuperada apenas unos 20 minutos después, durante un operativo realizado por efectivos policiales que desplegaron recorridas por la zona para dar con el rodado.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 8:40, cuando se produjo la sustracción de la bicicleta. Tras tomar conocimiento del robo, los efectivos iniciaron la búsqueda y recorrieron distintos sectores en procura de localizarla.

    Finalmente, aproximadamente 20 minutos después del robo, el rodado fue encontrado en el interior de la Villa Mariano Moreno. En el procedimiento participaron efectivos de la UOP Centenario, UOP Mariano Moreno y Las Tapias.

    Además de recuperar la bicicleta, los policías procedieron a la aprehensión de un sujeto que quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que deberá determinar las actuaciones correspondientes por el hecho investigado.

    La bicicleta fue recuperada a pocos minutos de haber sido sustraída y quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el procedimiento judicial.

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