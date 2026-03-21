Robo automotor: peritos de San Juan fueron clave en un caso en Mendoza

El trabajo conjunto en la investigación de robo automotor y peritajes vehiculares en San Juan volvió a mostrar resultados concretos. Un equipo especializado logró esclarecer un caso complejo en Mendoza , destacando el rol de la provincia en la lucha contra el delito. La intervención fue determinante en un caso de robo automotor .

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El procedimiento se inició a partir de una investigación en Mendoza sobre una camioneta Ford Ranger Raptor con numeración adulterada , cuya procedencia generaba sospechas. Ante la imposibilidad de recuperar los datos originales mediante pericias locales, la Fiscalía de Instrucción N°39 solicitó colaboración al equipo del RUPVAA de San Juan .

Una comisión especializada se trasladó a la provincia vecina y realizó peritajes mecánicos, químicos y electrónicos , logrando avanzar donde otros métodos habían fallado. Gracias a la aplicación de tecnología específica, los expertos pudieron obtener resultados concluyentes.

Mediante el uso de un protocolo de identificación electrónica vehicular , los peritos lograron extraer información de los módulos internos del vehículo. Esto permitió determinar la numeración original de motor, chasis y dominio , confirmando que la camioneta había sido robada en noviembre de 2023.

El procedimiento no solo evidenció la adulteración de los registros identificatorios , sino que además aportó pruebas fundamentales para la causa judicial en curso.

Desde el área destacaron que este tipo de intervenciones son posibles gracias al equipamiento tecnológico incorporado en 2025 y la capacitación constante del personal, lo que posiciona a San Juan como referente en investigaciones de este tipo.

El perito Lucas Carrión remarcó la relevancia del caso al señalar que “una fiscalía de otra provincia haya requerido nuestra colaboración técnica demuestra el nivel alcanzado por el equipo”.

La comisión estuvo integrada por el director del RUPVAA, Eduardo Licciardi, junto a los sargentos Lucas Carrión, Vanesa Tello y Pedro Sombra, quienes llevaron adelante el procedimiento que permitió esclarecer el robo automotor.