Robo en escuela de Rawson: uno irá preso y otro hará tareas comunitarias

Un intento de robo en una escuela de Rawson terminó con dos jóvenes detenidos y condenados por la Justicia. Joaquín Leonel Sánchez, de 20 años, recibió 8 meses de prisión efectiva , mientras que Nicolás Torres Sánchez, de 18 , accedió a la suspensión de juicio a prueba. El hecho ocurrió en la Escuela Marcelino Guardiola .

Rawson: frustran robo en una escuela; los detenidos, de 18 y 20 años

La causa fue investigada dentro del sistema de Flagrancia . El episodio se registró el sábado, 14 de marzo, cerca de las 11.40 , cuando los sospechosos fueron sorprendidos dentro del establecimiento educativo.

Según la investigación judicial, la casera de la escuela escuchó ruidos provenientes del sector de las aulas modulares , ubicadas en la parte posterior del establecimiento, sobre calle Meglioli entre Dr. Ortega y Calle 5 , en el departamento Rawson.

Al dirigirse hacia el lugar, observó a dos jóvenes manipulando el motor de un aire acondicionado instalado en el exterior de uno de los módulos. Los sospechosos intentaban desprender el equipo utilizando palancas , aparentemente con la intención de llevárselo.

Ante la situación, la mujer comenzó a grabar la escena con la cámara de su celular y luego realizó inmediatamente un llamado al 911 para alertar a la policía.

Persecución y detención en un descampado

Tras el aviso, efectivos de la Subcomisaría Ansilta llegaron rápidamente al lugar. Al conocer que los intrusos estaban en el sector posterior de la escuela, ingresaron por los fondos del establecimiento para rodearlos.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron el motor del aire acondicionado, que había quedado parcialmente descolgado, y escaparon saltando el muro trasero de la escuela.

Los uniformados iniciaron una persecución que culminó a pocos metros del lugar, en un descampado de la Finca Artés, donde finalmente lograron aprehender a los dos jóvenes.

Condena y medidas judiciales

Los detenidos fueron identificados como Sánchez Joaquín Leonel (20) y Torres Sánchez Nicolás (18), quienes quedaron imputados por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

En el proceso judicial, Sánchez aceptó un juicio abreviado y fue condenado a 8 meses de prisión efectiva. Además, la pena fue unificada con otra condena previa hasta alcanzar 1 año y 4 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

En el caso de Torres, la Justicia resolvió suspender el juicio a prueba por un año. Como parte de las condiciones, deberá realizar 120 horas de tareas comunitarias durante ocho meses en el Municipio de Rawson y efectuar una reparación simbólica de $20.000 destinada a merenderos.