    • 14 de marzo de 2026 - 17:46

    Robo, fuga y captura en Chimbas: atraparon a un joven con un televisor y un parlante robados

    La Policía halló los objetos robados minutos después en Villa Alonso y detuvieron a uno de los sospechosos, mientras su cómplice logró escapar.

    Los elementos producto del robo que cometieron dos sujetos.

    Los elementos producto del robo que cometieron dos sujetos.

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    Un rápido accionar policial permitió recuperar varios objetos robados y detener a uno de los sospechosos tras un operativo realizado en el departamento Chimbas. El hecho se inició cuando una mujer de 62 años denunció el robo de distintos elementos de su vivienda ubicada en el barrio Conjunto 9.

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    Entre los objetos sustraídos se encontraban un televisor Smart TV, un parlante, un cargador y una zapatilla eléctrica.

    Según informaron fuentes policiales, los efectos habían sido envueltos en una campera amarilla y fueron hallados minutos después en Villa Alonso, gracias a un recorrido realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico Norte.

    Durante el procedimiento, los policías sorprendieron a dos jóvenes manipulando los objetos sobre una camioneta abandonada. Al advertir la presencia policial, ambos sospechosos huyeron e ingresaron a una vivienda cercana.

    Uno de ellos logró escapar por el fondo del domicilio, mientras que el otro fue detenido en el lugar. Se trata de Barrionuevo, de 26 años.

    El propietario de la vivienda donde se refugiaron los sospechosos manifestó a los efectivos que alojaba a Barrionuevo, pero que no conocía al segundo individuo que logró darse a la fuga.

    El procedimiento quedó a cargo del ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia, caratulando el hecho como robo. La causa fue registrada en la Comisaría 17ª, donde continúan las actuaciones correspondientes.

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