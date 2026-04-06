    • 6 de abril de 2026 - 18:53

    Robo a mano armada a plena luz del día: delincuentes encañonaron a un repartidor y escaparon

    El hecho ocurrió frente a una carnicería cuando la víctima descendía de su camión. Dos ladrones lo amenazaron con armas de fuego y huyeron con sus pertenencias.

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento robo a mano armada tuvo lugar este lunes por la tarde en el departamento Rivadavia, donde un repartidor fue sorprendido por delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego y le robaron sus pertenencias.

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    El episodio se registró alrededor de las 13:50 horas, cuando Rodrigo Vargas Ochoa, de 26 años, realizaba tareas de reparto para la empresa Nápoli. Según su testimonio, llegó con su camión a la carnicería “El Luchador”, ubicada sobre calle Ignacio de la Roza antes de Comercio.

    Al descender del vehículo e ingresar al local, el trabajador advirtió desde el interior que dos personas se encontraban dentro del camión. Al acercarse para increparlos y advertirles que no había mercadería, los sospechosos reaccionaron exhibiendo armas de fuego —una cada uno— para intimidarlo.

    Tras la amenaza, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar llevándose una mochila que contenía documentación personal, llaves y una billetera de la víctima.

    El hecho es investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, con intervención del ayudante fiscal de turno, José Quiroga. En tanto, personal policial de la Comisaría 38ª trabaja en la recolección de pruebas, incluyendo relevamiento de cámaras de seguridad, inspección ocular y toma de denuncia para avanzar en la identificación de los autores.

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