Robo a mano armada a plena luz del día: delincuentes encañonaron a un repartidor y escaparon

El hecho ocurrió frente a una carnicería cuando la víctima descendía de su camión. Dos ladrones lo amenazaron con armas de fuego y huyeron con sus pertenencias.

Un violento robo a mano armada tuvo lugar este lunes por la tarde en el departamento Rivadavia, donde un repartidor fue sorprendido por delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego y le robaron sus pertenencias.

El episodio se registró alrededor de las 13:50 horas, cuando Rodrigo Vargas Ochoa, de 26 años, realizaba tareas de reparto para la empresa Nápoli. Según su testimonio, llegó con su camión a la carnicería “El Luchador”, ubicada sobre calle Ignacio de la Roza antes de Comercio.

Al descender del vehículo e ingresar al local, el trabajador advirtió desde el interior que dos personas se encontraban dentro del camión. Al acercarse para increparlos y advertirles que no había mercadería, los sospechosos reaccionaron exhibiendo armas de fuego —una cada uno— para intimidarlo.

Tras la amenaza, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar llevándose una mochila que contenía documentación personal, llaves y una billetera de la víctima.