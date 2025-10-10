Robó una bicicleta en Santa Lucía pero fue atrapado a las pocas cuadras Intentó fugarse pero finalmente fue aprhendido.

Un hombre fue acusado de robar una bicicleta. Fue detenido después de intentar darse a la fuga, pero los uniformados lo atraparon a pocas cuadras.

Así lo informó la sección Comunal N° 01 de Santa Lucía, desde donde detallaron que la bicicleta en cuestión es rodado 29, marca Gravity, de color blanco.

Además secuestraron otros objetos, como un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila. El detenido, identificado como M.A. Herrera, de 32 años, quedó alojado en la Comisaría 5, vinculado a la UFI de Flagrancia por los delitos de hurto simple y violación de domicilio.