    • 30 de marzo de 2026 - 14:13

    Robo a una escuelita de fútbol en Rawson que golpea la ilusión de los niños

    La Escuela de Fútbol Infanto Juvenil Cabral denunció que desconocidos violentaron una ventana y se llevaron todos los elementos de práctica. Piden colaboración de la comunidad.

    Robo en la sede de la escuela de fútbol infanto juvenil Cabral, en Rawson.

    Robo en la sede de la escuela de fútbol infanto juvenil Cabral, en Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Asociación Civil Escuela de Fútbol Infanto Juvenil Cabral (A.C.E.F.I.J. Cabral) denunció públicamente el robo sufrido en las instalaciones que alquilan en el camping CESAP, en Rawson donde delincuentes sustrajeron todos los materiales deportivos utilizados en las prácticas con los niños.

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    Según informaron los coordinadores del grupo, los ladrones ingresaron forzando una ventana y se llevaron 16 pelotas, tres juegos de chalecos, tortuguitas, conos, bolsos, además de elementos de uso cotidiano como una pava eléctrica y un ventilador. “Nos robaron la ilusión y el trabajo que realizamos día a día con nuestros pequeños chicos”, expresaron con indignación.

    Sucedió la semana pasada y Exequiel González, uno de los coordinadores relató a DIARIO DE CUYO que los elementos estaban guardados en la oficina que alquilan dentro del camping de que es de suboficiales y agentes de la policía, que está ubicado en calle Dr. Ortega y Frías. Ya habían sufrido un robo y por eso habían colocado rejas en las ventanas.

    Aunque hay seguridad adelante, González dijo que la oficina está en el fondo donde es "es tierra de nadie, da justo a la cancha de la Villa San Damián".

    A pesar del golpe, desde la escuela remarcaron que continuarán trabajando “a pulmón” junto al grupo de entrenadores y familias que sostienen el proyecto. En el comunicado difundido, apelaron a la solidaridad de la comunidad para reponer lo perdido y garantizar la continuidad de las actividades deportivas.

    robo escuelita futbol 30 (4)

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    La institución puso a disposición un alias para recibir colaboraciones y difundió los contactos de sus coordinadores, Exequiel González y Cabaña Elbia, para quienes deseen acercar ayuda. “Dios les recompense en gran manera”, concluye el mensaje.

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