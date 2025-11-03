Rompió el vidrio de un salón de eventos para llevarse un matafuegos y quedó detenido El hecho ocurrió en el salón de evento de dicho lugar, en Rivadavia.

Un intento de robo terminó con un detenido este domingo en el camping de UDAP, en La Bebida, departamento Rivadavia. El aprehendido fue identificado como Cristian Alexander Contreras, de 29 años, quien según la denuncia ingresó al salón VIP del predio y rompió el vidrio de un ventanal para sustraer un matafuegos de 10 kilos.

El hecho fue advertido por uno de los porteros del lugar, que dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después, efectivos lograron detener al sospechoso en el interior del Lote Hogar N° 24, donde además se secuestró el elemento sustraído.

La UFI Flagrancia en turno interviene en el caso e investiga las circunstancias del hecho.