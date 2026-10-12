Rosario: hallaron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija y detuvieron a un expolicía

El macabro hallazgo de la víctima de 26 años ocurrió en una zona descampada del sudoeste rosarino.

El cuerpo de Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrado dentro de una valija, envuelto en una frazada, en una pensión de la ciudad de Rosario. Por el hecho quedó detenido un expolicía de 37 años, y la Justicia investiga el caso como femicidio.

El hallazgo ocurrió en la madrugada del domingo 11 de octubre, en una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, en el barrio Empalme Graneros. Allí llegaron los familiares de la joven, que no tenían noticias de ella desde el día anterior y habían comenzado a buscarla.

Según las fuentes policiales, una familiar contó que un remisero había llevado a la víctima hasta ese domicilio durante la mañana del sábado. Minutos más tarde, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que volviera a buscarla.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y revisaron un departamento de la planta alta. Allí encontraron al sospechoso y, en un sector de la cocina, un bulto envuelto en una frazada, dentro de una valija y junto a una caja de reparto. Personal del Sies concurrió al lugar y una médica constató el fallecimiento.

La causa está a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con la intervención de la fiscal Marina Bertolotti, quien ordenó la detención del hombre por homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor. Los investigadores también secuestraron un teléfono celular, cuyo análisis podría ayudar a reconstruir las últimas horas de la joven.