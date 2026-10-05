Salió de la cárcel, robó una verdulería y volvió a intentarlo con una carnicería: 10 meses de prisión efectiva

Carlos Facundo Sánchez Olivares fue sentenciado en juicio abreviado y declarado reincidente. Tras su tercera condena, vuelve a la cárcel.

Robó una verdulería, intentó entrar a una carnicería y fue condenado a 10 meses de cárcel.

Carlos Facundo Sánchez Olivares fue condenado en juicio abreviado a 10 meses de prisión efectiva, que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial, y además fue declarado reincidente. La sentencia de cárcel se dictó por dos hechos distintos, calificados como robo y robo en grado de tentativa, en concurso real.

Carena y García Castrillón, integrantes de la UFI Delitos Contra la Propiedad. La fiscal Paula Carena llevó adelante la causa, con la colaboración del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

Robo, intento de robo y regreso a la cárcel El primer hecho ocurrió el 23 de junio de 2026, a las 3:52. Sánchez Olivares llegó hasta la frutería "Concepción 2", sobre Avenida España, en Capital y rompió una puerta metálica para entrar. Del local se llevó 20.000 pesos de la caja registradora, además de frascos de miel, jugos y salsas en botella, sobres de condimentos y aceite de oliva.

El segundo episodio sucedió el 2 de octubre, a la 1:41, en la carnicería "Novillo Pampa", en Rawson. Esa vez forzó los candados de las rejas del comercio, pero no logró romper los elementos de seguridad. Al ver frustrado su intento, se fue del lugar sin llevarse nada. Por eso ese hecho quedó encuadrado como tentativa.

Carlos Fleury, ayudante de la defensoría oficial, representó la defensa de Sánchez Olivares. Entre un episodio y otro, el imputado ya había pasado por la Justicia. Según sus antecedentes, el 23 de febrero de 2026 había sido condenado a seis meses de prisión efectiva en otra causa, obtuvo la libertad asistida el 1 de junio y cumplió esa pena el 19 de agosto. Es decir, el primer robo lo cometió mientras estaba en libertad asistida, y el segundo, apenas semanas después de agotar esa condena.