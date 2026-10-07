    • 7 de octubre de 2026 - 14:11

    Salió en libertad condicional y un mes después volvió a robar: terminó con una pena unificada de 4 años

    Braian Ezequiel Olmos había recibido la libertad condicional el 4 de septiembre. El sábado 3 de octubre fue detenido tras arrebatarle un bolso a una mujer.

    En septiembre, Olmos había recibido la libertad condicional.

    En septiembre, Olmos había recibido la libertad condicional.

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    DIARIO DE CUYO
    Diario de Cuyo | Germán González
    Por Germán González

    Braian Ezequiel Olmos, de 20 años, volvió a quedar tras las rejas apenas un mes después de haber obtenido la libertad condicional. El joven fue condenado por un nuevo robo cometido en el barrio Teresa de Calcuta y, debido a sus antecedentes, la pena terminó siendo unificada en cuatro años de prisión efectiva, que deberá cumplir en el Penal de Chimbas.

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    El hecho ocurrió durante la siesta del sábado 3 de octubre. Cerca de las 16, Olmos y un cómplice interceptaron a una mujer que circulaba en bicicleta por inmediaciones del barrio Teresa de Calcuta y le arrebataron un bolso.

    Javier Rodr&iacute;guez y el fiscal del caso Leonardo Villalba, integrantes de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    Javier Rodríguez y el fiscal del caso Leonardo Villalba, integrantes de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

    El robo generó un rápido despliegue policial. Olmos fue detenido pocos minutos después, quedando a disposición de la Justicia por el nuevo episodio.

    En la audiencia, la Fiscalía estuvo representada por el fiscal Leonardo Villar y el fiscal Fernando Rodríguez, mientras que la defensa del acusado estuvo a cargo del doctor Horacio Merino.

    El juez de garant&iacute;as Sergio L&oacute;pez Mart&iacute;.

    El juez de garantías Sergio López Martí.

    Olmos reconoció el hecho y aceptó avanzar mediante un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez Sergio López Martí. En ese marco, fue condenado a seis meses de prisión efectiva por el delito de robo simple.

    Sin embargo, esa no fue la pena que finalmente deberá cumplir. El joven contaba con condenas anteriores y había obtenido la libertad condicional el pasado 4 de septiembre. Al analizar su situación procesal, la Justicia dispuso la unificación de las penas y estableció una única condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo.

    Olmos vuelve al Penal de Chimbas.&nbsp;

    Olmos vuelve al Penal de Chimbas.

    De esta manera, el joven deberá regresar al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la pena unificada.

    El caso vuelve a poner el foco en la situación de personas que recuperan la libertad bajo determinadas condiciones y, poco tiempo después, vuelven a quedar involucradas en hechos delictivos. En este caso, Olmos llevaba apenas 29 días en libertad condicional cuando fue detenido por el nuevo robo.

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