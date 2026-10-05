San Juan: ya son 71 las víctimas fatales por siniestros viales en 2026 y superan el total del año pasado

La cifra fue difundida por la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza en el marco del Día del Camino.

La provincia de San Juan atraviesa un escenario de extrema preocupación en materia de seguridad vial. En lo que va del año 2026, ya se contabilizan 71 víctimas fatales producto de siniestros en las calles y rutas locales, un registro que supera ampliamente las 62 muertes contabilizadas a lo largo de todo el año anterior, aun cuando todavía restan varios meses para la finalización del periodo.

El dato fue confirmado por Guillermo Chirino, integrante de la Asociación Familiares del Dolor y la Esperanza, quien detalló que septiembre cerró con 69 fallecidos y que, en los primeros días de octubre, se sumaron otras dos trágicas muertes. Entre los casos recientes figuran el de un adolescente de 13 años que perdió la vida tras un siniestro en el departamento San Martín y el de un joven que falleció luego de salir a probar una motocicleta que acababa de adquirir.

El dolor transformado en acción: concientización en las calles En el marco de la conmemoración del Día del Camino, la organización protagonizó una intensa jornada de sensibilización en distintas esquinas de la ciudad. Con carteles y mensajes directos, madres de niños y jóvenes que perdieron la vida en siniestros viales salieron a la vía pública para intentar transformar su dolor en una herramienta de prevención para la comunidad.

Las consignas principales apuntaron a conductas cotidianas que salvan vidas: el uso obligatorio del casco en motocicletas, el respeto absoluto al peatón y la tajante prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol.

Desde la asociación aclararon que sus registros pueden presentar leves diferencias en comparación con las estadísticas oficiales de la Policía de San Juan. Esto se debe a que la ONG adopta un criterio más amplio de seguimiento, incluyendo a aquellas personas que fallecen tras transcurrir más de 30 días desde el momento del impacto.