    • 31 de julio de 2026 - 07:01

    Se conocieron detalles de cómo será el último adiós a las víctimas de la tragedia aérea

    Los familiares de las víctimas del accidente del helicóptero en Valle Fértil definieron que el velatorio se realice en la Iglesia Catedral San Juan Bautista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para despedir a los hombres que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. En las últimas horas se conocieron detalles de las honras fúnebres, que tendrá como escenario principal la Iglesia Catedral San Juan Bautista, tal como lo habían decidido los familiares de las víctimas.

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    De acuerdo con las fuentes, el viernes comenzará el último adiós de 10 a 13. Se realizará un velatorio íntimo reservado exclusivamente para familiares. En este sentido, desde las 13 y hasta las 21, las puertas de la Catedral permanecerán abiertas para que la comunidad sanjuanina pueda acercarse a despedir a las víctimas y acompañar a sus familias en uno de los momentos más dolorosos.

    Las ceremonias continuarán el sábado. A partir de las 9, se desarrollará una misa y a las 10.30, dará inicio el cortejo fúnebre rumbo al Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio.

    Según el cronograma previsto, el acompañamiento partirá desde la Catedral de San Juan Bautista y avanzará por calles del microcentro para luego dirigirse al Cementerio de Capital. Allí se efectuará la ceremonia final y los honores correspondientes en memoria de los efectivos fallecidos.

    La despedida estará marcada por un profundo sentimiento de dolor en toda la provincia, que desde el accidente permanece conmocionada por una de las tragedias más graves que golpeó al sistema de emergencia y combate del fuego en los últimos años.

    El velatorio público permitirá que vecinos, instituciones y compañeros de trabajo puedan brindar un último homenaje a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones de servicio.

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