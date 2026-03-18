El principal sospechoso de liderar la banda dedicada al robo de transformadores de la empresa Naturgy en San Juan , Sebastián Salinas, se entregó en la noche del martes en la Central de Policía acompañado por su abogado, Claudio Vera. Desde Tribunales indicaron que la audiencia ante un juez podría concretarse el próximo viernes.

Quién es Sebastián Salinas, el presunto cabecilla de la banda que robaba transformadores a Naturgy

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Salinas estaba siendo intensamente buscado por la Policía y la UFI Delitos Contra la Propiedad , que lo señalaban como el presunto organizador de una maniobra delictiva que consistía en sustraer transformadores y venderlos en el mercado negro.

De acuerdo con la investigación, Salinas se desempeñaba como supervisor en la empresa subcontratista DISEI y habría sido quien daba las órdenes para retirar los equipos del sistema eléctrico.

Los investigadores sostienen que los transformadores eran sustraídos aprovechando el acceso que tenían trabajadores vinculados a empresas contratistas, lo que permitía operar sin levantar sospechas en una primera instancia.

En el marco de la causa, ya habían sido detenidos dos empleados de DISEI: Leonel Amin Correa Julio (26) y Héctor Gastón Morán Herrera (31) . Sin embargo, ambos recuperaron la libertad al no encontrarse pruebas suficientes para imputarlos, aunque quedaron vinculados al expediente.

Se entregó el principal sospechoso de los robos de transformadores a Naturgy en San Juan

Además, durante los procedimientos se logró el secuestro de tres transformadores robados que fueron hallados en una finca de un ciudadano brasileño identificado como Reinaldo Olivera, quien los habría adquirido de forma irregular.

También figura en la causa un hombre de apellido Villarroel, cuñado de Salinas, quien habría recibido dinero como parte de pago de los equipos.

Sospechan una maniobra de mayor escala

La investigación, encabezada por la fiscal Claudia Salica, se inició tras la denuncia por el robo de un transformador el pasado 26 de febrero, pero con el avance de las medidas judiciales se transformó en una pesquisa por una presunta estafa de mayor magnitud.

Los investigadores no descartan que se hayan cometido más hechos bajo el mismo modus operandi, por lo que la Justicia otorgó una prórroga para profundizar las tareas investigativas.

Ahora, con la entrega de Salinas, se abre una nueva etapa clave en la causa, donde la fiscalía buscará avanzar con la imputación formal y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.