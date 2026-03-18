    • 18 de marzo de 2026 - 09:20

    Se entregó el principal sospechoso de los robos de transformadores a Naturgy en San Juan

    Sebastián Salinas, señalado como el presunto cabecilla de la banda, se presentó en la Central de Policía junto a su abogado. La Justicia prevé que la audiencia de formalización se realice este viernes.

    Se entregó el principal sospechoso de los robos de transformadores a Naturgy en San Juan.

    Se entregó el principal sospechoso de los robos de transformadores a Naturgy en San Juan.

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    Por Germán González

    El principal sospechoso de liderar la banda dedicada al robo de transformadores de la empresa Naturgy en San Juan, Sebastián Salinas, se entregó en la noche del martes en la Central de Policía acompañado por su abogado, Claudio Vera. Desde Tribunales indicaron que la audiencia ante un juez podría concretarse el próximo viernes.

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    Sebastian Salinas es supervisor dentro de la empresa subcontratista DISEI, que se encarga del mantenimiento del tendido elétrico y transformadores en San Juan para Naturgy. 

    Quién es Sebastián Salinas, el presunto cabecilla de la banda que robaba transformadores a Naturgy

    Salinas estaba siendo intensamente buscado por la Policía y la UFI Delitos Contra la Propiedad, que lo señalaban como el presunto organizador de una maniobra delictiva que consistía en sustraer transformadores y venderlos en el mercado negro.

    Apuntado como el cabecilla de la banda

    De acuerdo con la investigación, Salinas se desempeñaba como supervisor en la empresa subcontratista DISEI y habría sido quien daba las órdenes para retirar los equipos del sistema eléctrico.

    Los investigadores sostienen que los transformadores eran sustraídos aprovechando el acceso que tenían trabajadores vinculados a empresas contratistas, lo que permitía operar sin levantar sospechas en una primera instancia.

    Se entregó el principal sospechoso de los robos de transformadores a Naturgy en San Juan

    La causa y los otros implicados

    En el marco de la causa, ya habían sido detenidos dos empleados de DISEI: Leonel Amin Correa Julio (26) y Héctor Gastón Morán Herrera (31). Sin embargo, ambos recuperaron la libertad al no encontrarse pruebas suficientes para imputarlos, aunque quedaron vinculados al expediente.

    Además, durante los procedimientos se logró el secuestro de tres transformadores robados que fueron hallados en una finca de un ciudadano brasileño identificado como Reinaldo Olivera, quien los habría adquirido de forma irregular.

    También figura en la causa un hombre de apellido Villarroel, cuñado de Salinas, quien habría recibido dinero como parte de pago de los equipos.

    Sospechan una maniobra de mayor escala

    La investigación, encabezada por la fiscal Claudia Salica, se inició tras la denuncia por el robo de un transformador el pasado 26 de febrero, pero con el avance de las medidas judiciales se transformó en una pesquisa por una presunta estafa de mayor magnitud.

    Los investigadores no descartan que se hayan cometido más hechos bajo el mismo modus operandi, por lo que la Justicia otorgó una prórroga para profundizar las tareas investigativas.

    Ahora, con la entrega de Salinas, se abre una nueva etapa clave en la causa, donde la fiscalía buscará avanzar con la imputación formal y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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