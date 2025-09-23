Se hacía pasar por policía y lo detuvieron en un control: tenía uniforme, esposas y una réplica de arma Llevaba borcegos, pantalón azul y una chaqueta policial con doble escudo: uno de la Policía de Santa Fe en el brazo izquierdo y otro de Bomberos Voluntarios en el derecho.

Un joven de 23 años fue detenido este domingo en avenida Circunvalación, en Rosario, provincia de Santa Fe, cuando circulaba en moto vestido con uniforme policial. Fue identificado como Lautaro Abel G. y terminó en la comisaría tras reconocer que no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad.

De acuerdo al Ministerio de Seguridad, el operativo se realizó cerca de las 15, a la altura de la fábrica La Virginia. Personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial lo interceptó mientras manejaba una Motomel Skua y al solicitarle la credencial, el joven admitió que no era agente.

Tras no poder presentar credencial alguna, el impostor fue trasladado a la Comisaría 12ª y quedó notificado por el delito de usurpación de autoridad, títulos u honores.

El falso uniformado llevaba borcegos, pantalón azul y una chaqueta policial con doble escudo: uno de la Policía de Santa Fe en el brazo izquierdo y otro de Bomberos Voluntarios en el derecho. También tenía un parche con su nombre, esposas y una réplica de un arma, elementos que fueron secuestrados en el procedimiento.

Medios locales destacaron que el joven vestía indumentaria completa y llevaba corte de pelo militar, lo que le daba apariencia de agente policial. No se descarta que haya intentado aprovechar la indumentaria para ofrecer “servicios adicionales en negro” y obtener un rédito económico.

No es la primera vez que se expone a un falso policía en Rosario: en 2016 un joven se disfrazó de efectivo en la cancha de Newell’s y en 2019 otro se hizo pasar por custodio en un supermercado de barrio Belgrano.