Personal policial logró recuperar una moto que tenía pedido de secuestro. El operativo se realizó en una vivienda de calle Independencia, entre Libertad y Gobernador Rojas, en Pocito.
Según las fuentes, el rodado fue decomisado y el sujeto que la tenía no quedó detenido pero sí vinculado al caso por robo que investiga la UFI Delitos contra la propiedad, a cargo de Juan Manuel Galvez.
Al parecer la Motomel S2 150cc había sido robada el lunes 2 de septiembre y sus propietarios radicaron la denuncia en la Comisaría 7ma. Luego de varios días de búsqueda, lograron dar con el rodado en el mismo departamento.