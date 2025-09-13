Recuperan una moto que había sido robada hace más de 10 días en Pocito El sujeto que la tenía quedó vinculado en la causa que investiga UFI Delitos contra la propiedad.

Personal policial logró recuperar una moto que tenía pedido de secuestro. El operativo se realizó en una vivienda de calle Independencia, entre Libertad y Gobernador Rojas, en Pocito.

Según las fuentes, el rodado fue decomisado y el sujeto que la tenía no quedó detenido pero sí vinculado al caso por robo que investiga la UFI Delitos contra la propiedad, a cargo de Juan Manuel Galvez.

Al parecer la Motomel S2 150cc había sido robada el lunes 2 de septiembre y sus propietarios radicaron la denuncia en la Comisaría 7ma. Luego de varios días de búsqueda, lograron dar con el rodado en el mismo departamento.