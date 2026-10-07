Su jefe dejó los negocios para cuidar a su esposa con cáncer y ella se quedó con $11 millones de los alquileres

Gabriela Villafañe estaba encargada de cobrar el alquiler de tres departamentos en Patio San Ignacio. Entre agosto de 2025 y enero de 2026 dejó de rendir el dinero y, según reconoció, se lo había gastado. Este miércoles acordó devolver $12 millones en 12 cuotas y podrá pedir el sobreseimiento si cumple con el compromiso.

Día del Empleado de Comercio: este lunes no abre la mayoría de los negocios en San Juan

La situación comenzó mientras su jefe, un empresario de apellido Fernández , había decidido alejarse temporalmente de sus negocios para dedicarse al cuidado de su esposa, quien atravesaba un cáncer . Durante ese período, Gabriela Villafañe, quien estaba encargada de cobrar los alquileres de tres departamentos ubicados en Patio San Ignacio , dejó de entregarle el dinero correspondiente.

Según se expuso durante la investigación, entre agosto de 2025 y enero de 2026 la mujer acumuló una suma cercana a los $11 millones que debía rendirle al empresario. La situación recién quedó al descubierto cuando Fernández retomó sus actividades comerciales, después del fallecimiento de su esposa y del posterior duelo, y comenzó a revisar nuevamente las cuentas.

El ayudante de la defensoría oficial Javier Quiroga y el fiscal Guillermo Heredia.

Al reclamarle por el dinero, Villafañe reconoció que se lo había gastado. En el expediente también quedó mencionado un hombre de apellido Monteagudo , aunque finalmente la mujer asumió la responsabilidad por el hecho investigado.

El empresario decidió entonces recurrir a la Justicia. En mayo , acompañado por el abogado querellante Mario Padilla , presentó la denuncia penal contra Villafañe. La investigación avanzó y el caso fue formalizado bajo la calificación de estafa .

Un acuerdo para devolver el dinero de los negocios

Este miércoles, la causa tuvo una resolución mediante una salida alternativa de conflicto. Villafañe, asistida por el ayudante de la Defensoría Oficial Javier Quiroga, se comprometió a devolver el dinero adeudado más los intereses.

El juez Matías Parrón. DIARIO DE CUYO

El monto acordado quedó establecido en $12 millones, que deberá pagar en 12 cuotas mensuales de $1 millón cada una. Las cuotas tendrán como fecha de vencimiento el 15 de cada mes.

El acuerdo recibió el visto bueno del fiscal Guillermo Heredia y del abogado querellante Mario Padilla. Finalmente, el juez Matías Parrón homologó el convenio alcanzado entre las partes.

El abogado Mario Padilla, representante de la querella.

De esta manera, Villafañe deberá cumplir con el plan de pagos acordado. Si abona las 12 cuotas y cumple con todas las condiciones establecidas, podrá solicitar posteriormente su sobreseimiento por el delito de estafa.