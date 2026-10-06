    • 6 de octubre de 2026 - 15:39

    Temor y dramatismo en un barrio de Rawson: exigen la intervención de las autoridades por una vecina fuera de control

    Una mujer que vive sola protagoniza reiterados episodios de violencia que mantienen en vilo al barrio. Vecinos piden respuesta inmediata antes de que ocurra una tragedia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión y permanente intranquilidad atraviesan los habitantes del barrio Monseñor Orzali, en Rawson, quienes decidieron romper el silencio para denunciar la peligrosa situación que se vive cotidianamente en las calles de la zona. En el foco del conflicto se encuentra una mujer que reside sola y cuyo comportamiento violento e impredecible desencadenó un clima de inseguridad y zozobra entre las familias del vecindario.

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    Según el relato de los propios damnificados, la mujer ha protagonizado diversos episodios de alteración del orden público que terminaron por encender todas las alarmas. Lejos de tratarse de un hecho aislado, las conductas erráticas y amedrentadoras de esta persona han ido en aumento, generando pánico latente entre quienes transitan o habitan en las inmediaciones de su propiedad.

    Frente a la gravedad de los hechos, la comunidad decidió reunir material probatorio para respaldar la denuncia. En ese sentido, los residentes confirmaron que poseen registros fílmicos que documentan de manera contundente las maniobras, agresiones e incidentes provocados por la implicado. Dichos videos están listos para ser presentados ante las autoridades policiales y judiciales como evidencia irrefutable del peligro inminente.

    La desesperación de los vecinos radica en la falta de respuestas efectivas hasta el momento, por lo que exigen una actuación de oficio inmediata por parte de las fuerzas de seguridad y los estamentos estatales correspondientes. "Necesitamos que intervengan de manera urgente antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor", expresaron desde el vecindario, remarcando que se requiere una medida concreta que ponga fin al peligro constante y devuelva la calma a la zona.

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