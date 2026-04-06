    • 6 de abril de 2026 - 17:49

    Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó una rehén y amenazó con detonar una granada

    Ocurrió pasadas las 15 en la estación Temperley. La formación fue evacuada y la policía trabaja en el lugar. Hubo pánico y tensión.

    Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó una rehén y amenazó con detonar una granada

    Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó una rehén y amenazó con detonar una granada

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en una formación del Tren Roca, en la estación Temperley. Todo comenzó pasadas las 15:11 cuando el agresor intentaba escapar de la Policía Federal y circulaba por el andén 2. Al verse acorralado, se subió al último vagón del tren 3210 y comenzó la tensión.

    Leé además

    Otro episodio de tensión ocurrió en un colegio secundario, esta vez en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Un alumno de 12 años llevó a la escuela una pistola de aire comprimido en la mochila

    Tensión en una escuela de Córdoba por un estudiante con una pistola de aire comprimido
    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

    Robo a mano armada a plena luz del día: delincuentes encañonaron a un repartidor y escaparon

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Allí, comenzó a amenazar a una mujer que estaba en la formación y mostró que llevaba un arma de fuego, lo que obligó a la evacuación inmediata.

    Ante esa situación, se desplegó un fuerte operativo coordinado entre personal de la Policía Federal Argentina, policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la pasajera.

    Luego de que la mujer fuera puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada y continuó atrincherado varios minutos mientras negociaba con los efectivos

    Así fue el momento de tensión en el Tren Roca

    Embed

    Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre entregó el arma y quedó detenido. Fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años.

    “La situación se encuentra dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”, precisaron fuentes de la PFA.

    De acuerdo a lo que informaron, le incautaron un revólver calíbre 22 y una granada de mano. En el lugar estuvieron presentes peritos de la PFA y peritos explosivos de Lanús.

    Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley estuvieron interrumpidos una hora debido al violento episodio, pero ya se reanudaron y funcionan con normalidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Crimen y horror: un vecino mató de un tiro en la cabeza a otro para poner fin a una discusión

    Crimen y horror: un vecino mató de un tiro en la cabeza a otro para poner fin a una discusión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ian Cabrera, el chico de 13 años asesinado; y el alumno quele disparó.

    Tiroteo en San Cristóbal: detuvieron a un adolescente acusado de encubrir el ataque

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El empresario Marcelo Porcel fue procesado. La Justicia le permitió que siga en libertad y le puso un embargo.

    El empresario que abusó sexualmente de los compañeros de su hijo fue procesado pero seguirá en libertad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Vargas y Neira, la pareja que será juzgado por el juez del juicio, Eugenio Barbera. 

    Iba a ser juzgado por balear a un vecino, pero su abogado faltó sin avisar y el debate se suspendió

    Por Redacción Diario de Cuyo