Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó una rehén y amenazó con detonar una granada

Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en una formación del Tren Roca , en la estación Temperley. Todo comenzó pasadas las 15:11 cuando el agresor intentaba escapar de la Policía Federal y circulaba por el andén 2. Al verse acorralado, se subió al último vagón del tren 3210 y comenzó la tensión.

Robo a mano armada a plena luz del día: delincuentes encañonaron a un repartidor y escaparon

Tensión en una escuela de Córdoba por un estudiante con una pistola de aire comprimido

Allí, comenzó a amenazar a una mujer que estaba en la formación y mostró que llevaba un arma de fuego, lo que obligó a la evacuación inmediata.

Ante esa situación, se desplegó un fuerte operativo coordinado entre personal de la Policía Federal Argentina, policía bonaerense y personal de Trenes Argentinos para liberar a la pasajera.

Luego de que la mujer fuera puesta a resguardo, el atacante amenazó con detonar una granada y continuó atrincherado varios minutos mientras negociaba con los efectivos

Finalmente, cerca de las 16.20, el hombre entregó el arma y quedó detenido. Fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años.

Así fue el momento en que entró al tren. Dicen que el tipo está con una granada y amenaza con detonarla. pic.twitter.com/tEQlPKH5xU

Así fue el momento de tensión en el Tren Roca

“La situación se encuentra dominada, siendo el hombre reducido, quien no presentaría lesiones visibles”, precisaron fuentes de la PFA.

De acuerdo a lo que informaron, le incautaron un revólver calíbre 22 y una granada de mano. En el lugar estuvieron presentes peritos de la PFA y peritos explosivos de Lanús.

Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Bosques Vía Temperley estuvieron interrumpidos una hora debido al violento episodio, pero ya se reanudaron y funcionan con normalidad.