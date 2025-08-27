Terror en Rosario: cinco jóvenes fueron baleados mientras jugaban un partido de fútbol El ataque ocurrió en el barrio Empalme Graneros cuando un hombre abrió fuego.

En Rosario, cinco jóvenes fueron baleados mientras jugaban un partido de fútbol. El hecho, que ocurrió en el barrio Empalme Graneros, dejó a los deportistas con heridas de bala de distinta gravedad.

El episodio sucedió el martes por la noche, alrededor de las 21.30, en una cancha ubicada en Barra al 1300 bis, cuando un desconocido abrió fuego en medio del partido y luego se dio a la fuga.

Las víctimas, con edades que van desde los 16 hasta los 23 años, fueron trasladadas a distintos centros de salud. Cuatro de ellas llegaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y una fue llevada al Hospital Alberdi, tanto en vehículos particulares como por personal de fuerzas de seguridad.

Entre los heridos se encuentra un adolescente de 16 años con un balazo en una mano, y un joven de 19 con una herida en el brazo derecho que le provocó una fractura.

También resultaron heridos otro joven de 19 años (con un impacto en el muslo derecho), uno de 23 (con una herida en la pierna izquierda) y un joven de 20 años (con un balazo en una pierna).

Según informaron fuentes policiales, los cinco jóvenes permanecen bajo observación médica, pero sus vidas no corren peligro.

El ataque, cuyas motivaciones aún se desconocen, fue investigado por personal de Gendarmería y la Policía de Santa Fe que intervino en el lugar.