Tensión en La Bebida: una pelea vecinal dejó dos heridos de bala y tres detenidos Una mujer y su sobrino sufrieron fueron atendidos y están fuera de peligro. Una tercera persona sufrió un corte en el cuello. La policía busca las armas

Fue una noche de furia en un barrio de La Bebida, donde una pelea entre vecinos terminó a los tiros, con dos personas heridas de bala y tres detenidos.

A raíz de la discusión vecinal, un menor recibió un disparo en una pantorrilla y una mujer, en el muslo derecho. Ambos fueron atendidos en urgencias y fueron dados de alta anoche. Una segunda mujer sufrió un corte en el cuello tras haber recibido un culatazo en el forcejeo.

El hecho pasadas antes de las 23 del sábado en el barrio Nuevo Cuyo, donde las familias involucradas viven a tan solo 30 metros de distancia, en casas que están casi enfrentadas.

De acuerdo a la información que pudieron recabar desde Fiscalía, la pelea inició entre dos vecinas. Una disputa de larga data que tuvo un punto de inflexión anoche, se tiraron piedras y todo se descontroló cuando “llegaron el marido de una de las mujeres y su hermano, que son quienes sacan las armas y se efectúan varios disparos” dijeron fuentes oficiales a DIARIO DE CUYO.

Se montó un operativo que terminó con la detención de tres sospechosos Jorge Gustavo Horigueble, de 45 años; Ezequiel Báez, de 27; y Facundo Emanuel Báez, de 25. Permanecen alojados en la Comisaría 38ª, mientras la UFI Delitos Especiales continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno y encontrar a través de las cámaras un “auto rojo” en el que los detenidos habrían llegado al lugar y creen que así se llevaron las armas.

En la madrugada se llevaron a cabo dos allanamientos pero con resultado negativo.