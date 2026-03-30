Tiene 13 años y está acusado de prender fuego una escuela en San Antonio

El edificio tenía 48 años de antigüedad y fue totalmente consumido por las llamas. Por disposición de la justicia, el menor fue notificado de la causa en presencia de sus progenitores.

Un menor de 13 años es el principal sospechoso de provocar un incendio que consumió por completo la Escuela Nº102, ubicada en el Paraje Central de la localidad de San Antonio. El hecho se registró en la tarde del sábado, cuando vecinos alertaron a la directora del establecimiento, quien solicitó de inmediato la intervención de la Policía y de los Bomberos.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que las llamas habían avanzado rápidamente, consumiendo la totalidad del edificio escolar, que contaba con cuatro aulas, dirección, sanitarios, mobiliario completo, computadoras, pizarras digitales, cañones de proyección, equipos musicales y documentación histórica.

Posteriormente, tras el trabajo pericial realizado por la División Criminalística junto a Bomberos de la Unidad Regional XII, se determinó que el incendio fue de carácter intencional.

En este contexto, las investigaciones preliminares y los datos obtenidos con los residentes de la zona, permitieron establecer a los agentes de la Unidad Regional XII que, un adolescente de 13 años habría sido visto en el predio momentos antes del siniestro, por lo que fue identificado y puesto a disposición de la Justicia.