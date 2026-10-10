Tiene 21 años, chocó contra un auto en Panamericana, mató al conductor y dio positivo de alcoholemia

Un choque fatal en la autopista Panamericana terminó con un hombre de 48 años muerto y un joven de 21 detenido e imputado después de que el control de alcoholemia diera positivo. El impacto ocurrió este sábado por la mañana, sobre el Acceso Norte y en sentido hacia la provincia de Buenos Aires.

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Un muerto en un choque: el conductor dio positivo de alcoholemia y tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

El siniestro se produjo cerca de las 6 , a la altura del kilómetro 15,4, unos 400 metros al norte del acceso por la calle Ugarte, en la zona de Olivos, partido de Vicente López. Según la reconstrucción preliminar, el joven conducía una Honda HR-V blanca que impactó desde atrás contra un Honda Civic gris que se encontraba sobre la traza.

La violencia del choque hizo que el Honda Civic terminara contra la divisoria de hormigón de la autopista. Su conductor, de 48 años, murió como consecuencia del impacto. La Honda HR-V, en tanto, comenzó a incendiarse y quedó severamente dañada.

El joven de 21 años consiguió salir del vehículo y fue asistido por personal médico. Presentaba politraumatismos leves y se encontraba fuera de peligro. Al momento del siniestro, además, la calzada estaba mojada , una circunstancia que será analizada dentro de las pericias para reconstruir la mecánica completa del hecho.

Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó el correspondiente test al conductor de la camioneta. El resultado informado en los primeros partes fue de 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre . Otros reportes posteriores consignaron 1,03, pero en todos los casos el análisis confirmó que conducía alcoholizado.

La UFI de Vicente López Oeste intervino en la causa y el joven quedó detenido e imputado por homicidio culposo. Policía Científica realizó mediciones y peritajes mecánicos sobre los vehículos y la calzada para establecer con precisión cómo ocurrió la colisión.

El vehículo tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

La investigación sumó otro dato relevante: el vehículo que manejaba el joven acumulaba 24 antecedentes por exceso de velocidad. De acuerdo con la información difundida tras el accidente, 23 correspondían a infracciones cometidas en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, y otra había sido registrada en la Ciudad de Buenos Aires.

El accidente obligó inicialmente a restringir la circulación y generó importantes demoras sobre Panamericana. Tras finalizar los trabajos de Policía Científica y retirar los vehículos, la traza fue liberada nuevamente al tránsito.