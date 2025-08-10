Tragedia en Jáchal: murió un policía en un vuelco El fallecido se encontraba franco de servicio y viajaba solo al momento del accidente.

Un trágico siniestro vial enlutó este domingo al departamento Jáchal. Carlos Esteban Monardez, cabo de la Comisaría 21°, perdió la vida luego de que el automóvil que conducía volcara en la localidad de Villa Mercedes.

El hecho ocurrió pasadas las 4 de la madrugada, en la intersección de calle Eugenio Flores y calle Honda. Por causas que aún se investigan, el vehículo particular que manejaba el efectivo terminó volcando. Monardez quedó atrapado entre los hierros y, pese a la intervención de personal de emergencias, falleció en el lugar.

Fuentes policiales confirmaron que el cabo, considerado un buen funcionario por sus compañeros, se encontraba franco de servicio y viajaba solo al momento del accidente.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del siniestro y determinar qué provocó la pérdida de control del rodado.