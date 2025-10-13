Tragedia en la autopista: murieron un hincha y un bebé que volvían de la final Se trata de una familia de Mendoza.

Un grave accidente ocurrido este domingo por la tarde en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis, dejó como saldo la muerte de un joven hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y de un bebé de apenas dos meses.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 827, cuando un Honda Fit en el que viajaba una familia mendocina con cinco ocupantes volcó por motivos que aún se investigan. El vehículo quedó con el techo apoyado sobre el asfalto.

Además de las dos víctimas fatales, otras tres personas —dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44— resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

Las víctimas regresaban a Mendoza luego de presenciar la final disputada por el “Lobo” en Vicente López. A través de sus redes oficiales, el club Gimnasia y Esgrima de Mendoza expresó su pesar:

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.