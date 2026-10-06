Tragedia fatal en la Ruta 65: cuatro fallecidos tras un choque frontal y uno de los autos quedó volcado

Una tragedia vial dejó cuatro personas fallecidas en la Ruta Provincial 65 , en jurisdicción del partido bonaerense de Bolívar. Dos automóviles chocaron de frente durante la mañana del lunes y la violencia del impacto provocó que uno de los vehículos terminara volcado. Ninguna de las personas que viajaban en los rodados sobrevivió.

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El accidente ocurrió alrededor de las 10, a la altura del kilómetro 318,5 , en el tramo que conecta las localidades de Pirovano y Urdampilleta y cerca de la bajada del camino de tierra hacia Henderson. Los vehículos involucrados fueron un Toyota Corolla y un Renault Logan , aunque todavía se intenta determinar por qué terminaron impactando frontalmente.

La escena que encontraron los equipos de emergencia reflejó la fuerza de la colisión. Uno de los automóviles terminó volcado y los vehículos sufrieron importantes daños producto del impacto frontal . Las imágenes difundidas después del accidente exhibieron el estado en el que quedó al menos uno de los rodados y volvieron a mostrar la gravedad del siniestro.

Horas después del choque fueron confirmadas las identidades de las personas fallecidas. En el Toyota Corolla viajaban Oscar Osvaldo Bauza, de 68 años, y Marta Susana Werdin, de 88 , ambos domiciliados en Carhué.

En el Renault Logan se trasladaban Fernando José Galeano, de 42 años , con domicilio en Tristán Suárez, y José Francisco Roldán, de 59 , residente de Longchamps, en el partido de Almirante Brown. Los cuatro fallecimientos fueron constatados en el lugar por los profesionales médicos que acudieron al operativo.

Las primeras informaciones conocidas inmediatamente después del accidente habían indicado solamente que en uno de los vehículos viajaban dos hombres y en el otro un hombre y una mujer. Con el avance de las actuaciones policiales pudieron establecerse posteriormente sus identidades y lugares de residencia.

Un fuerte operativo y varias horas con la ruta cortada

El choque provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, con apoyo de sus pares de Pirovano, efectivos policiales, personal sanitario y especialistas de Policía Científica.

La Ruta 65 permaneció completamente interrumpida durante buena parte de la jornada para permitir las tareas de rescate, el trabajo de los peritos y el posterior retiro de los vehículos. Algunos reportes locales indicaron que el corte se mantenía todavía después de las 17.

Durante el operativo, la Policía Comunal de Daireaux recomendó utilizar como alternativa un camino de tierra paralelo a las vías del ferrocarril en inmediaciones de Urdampilleta. También pidió circular con extrema precaución por los caminos rurales debido a las condiciones que habían dejado las lluvias recientes.

Investigan cómo se produjo el choque frontal

Por el momento no se estableció la mecánica que desencadenó el impacto. Policía Científica realizó relevamientos accidentológicos, mecánicos y planimétricos sobre la ruta para determinar la trayectoria previa de ambos vehículos y las circunstancias que llevaron a la colisión.

La investigación quedó inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, mientras continúan las pericias destinadas a reconstruir los segundos anteriores al choque.

El siniestro dejó como saldo tres hombres y una mujer fallecidos y se convirtió en uno de los accidentes más graves registrados en los últimos días sobre las rutas bonaerenses. La principal incógnita que resta resolver es qué provocó que el Corolla y el Logan terminaran enfrentándose de manera frontal en ese tramo de la Ruta 65.