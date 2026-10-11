Tragedia en Moreno: un pitbull mató a un nene de 4 años y detuvieron a su madrina

Un nene de cuatro años murió tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. El hecho ocurrió el sábado, cuando el pequeño se encontraba al cuidado de su madrina, quien se había ausentado momentáneamente de la casa. Tras el episodio, la Justicia ordenó la aprehensión de la mujer, en el marco de una causa por homicidio culposo.

A un año de la desaparición de Juana Morales y Pedro Kreder: un misterio sin resolver en Chubut

El ataque tuvo lugar en el barrio La Providencia. Efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la vivienda luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un perro que había atacado a un menor. Cuando arribó la ambulancia, el personal médico constató que el niño ya había fallecido.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los padres del nene habían salido para llevar a otro de sus hijos y lo habían dejado al cuidado de su madrina. La mujer les explicó a los policías que se había retirado de la vivienda por unos instantes y que, al regresar, encontró al animal atacando al chico.

El pequeño había ido a pasar unos días a la casa de su madrina, ubicada en la calle Fresnos al 2500. Según las primeras versiones de la investigación, el pitbull habría ingresado a la vivienda a través de un ventiluz y atacado al niño mientras se encontraba solo.

La mujer, de 31 años, habría salido junto a su pareja para buscar a su hija, que participaba de una actividad de patín. Al regresar, encontró al perro sobre el cuerpo del menor. Cuando llegaron los efectivos policiales, se encontraba en estado de shock.

Las circunstancias exactas del episodio son materia de investigación y deberán establecerse a partir de las pericias y los testimonios incorporados a la causa.

La investigación judicial y la situación de la madrina

La fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Morón, dispuso la aprehensión de la madrina por presunto homicidio culposo. La mujer debía comparecer ante la Fiscalía este domingo para que se definan los próximos pasos de su situación procesal.

En paralelo, la Justicia ordenó trasladar el cuerpo del niño a la morgue judicial para realizar la autopsia y determinar las circunstancias de su muerte. El perro quedó a disposición del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

La investigación busca reconstruir cómo se produjo el ataque y establecer las eventuales responsabilidades penales por lo ocurrido. Hasta el momento, la causa continúa en etapa inicial.

Otro antecedente fatal con un pitbull en el conurbano bonaerense

El caso ocurrió semanas después de otra tragedia registrada en el conurbano bonaerense. A fines de agosto, una beba de cinco meses murió tras ser atacada por un pitbull en Pablo Nogués, localidad del partido de Malvinas Argentinas.

En ese episodio, la pequeña había acompañado a su madre a visitar a su abuela. Según la reconstrucción inicial, el perro ingresó a la habitación y la mordió en la cabeza. La familia y los vecinos intentaron trasladarla a un centro de salud, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Ambos hechos volvieron a poner el foco en los ataques de perros dentro de viviendas particulares y en las circunstancias que pueden derivar en tragedias.