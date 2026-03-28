    • 28 de marzo de 2026 - 10:23

    Tras un operativo policial en pleno centro, una mujer fue detenida con envoltorios sospechosos

    La policía halló una bolsa con varios paquetes pequeños de un polvo blanco que sería compatible con droga.

    Hallaron la droga durante un operativo de rutina.

    Hallaron la droga durante un operativo de rutina.

    Foto:

    Policía de San Juan
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un operativo realizado por el Cuerpo Especial de Vigilancia en la esquina de Mendoza y Rivadavia, Capital, efectivos demoraron a una mujer mayor de edad por presuntas infracciones a los artículos 117° y 118° de la Ley 941-R. La intervención quedó a cargo del 3° Juzgado de Faltas.

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    Durante el palpado de seguridad previo al traslado, el personal policial detectó que la mujer ocultaba entre sus prendas una bolsa con pequeñas porciones de un material blanco, compatible con droga. Ante el hallazgo, se convocó a la División Drogas Ilegales para realizar el procedimiento de rigor, incluyendo testeo y documentación de la sustancia.

    La mujer, con domicilio en Pocito, fue trasladada a la dependencia policial, donde se continuará con las actuaciones correspondientes.

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