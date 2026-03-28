Tras un operativo policial en pleno centro, una mujer fue detenida con envoltorios sospechosos

La policía halló una bolsa con varios paquetes pequeños de un polvo blanco que sería compatible con droga.

En un operativo realizado por el Cuerpo Especial de Vigilancia en la esquina de Mendoza y Rivadavia, Capital, efectivos demoraron a una mujer mayor de edad por presuntas infracciones a los artículos 117° y 118° de la Ley 941-R. La intervención quedó a cargo del 3° Juzgado de Faltas.

Durante el palpado de seguridad previo al traslado, el personal policial detectó que la mujer ocultaba entre sus prendas una bolsa con pequeñas porciones de un material blanco, compatible con droga. Ante el hallazgo, se convocó a la División Drogas Ilegales para realizar el procedimiento de rigor, incluyendo testeo y documentación de la sustancia.