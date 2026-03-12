12 de marzo de 2026 - 07:06

Tras una denuncia por amenazas, allanaron una ferretería en 25 de Mayo e incautaron varias armas

El procedimiento se realizó en un local ubicado sobre avenida 25 de Mayo.

armas ferreteria 25 de mayo (5)
Por Redacción Diario de Cuyo

Un operativo policial realizado en 25 de Mayo terminó con el secuestro de varias armas de fuego en una ferretería y vivienda particular, en el marco de una causa por amenazas agravadas con arma de fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División UFI Genérica en un inmueble ubicado sobre Avenida 25 de Mayo, donde funciona un comercio del rubro ferretería y también la vivienda de su propietario, un hombre de apellido Moll, de 41 años.

armas ferreteria 25 de mayo (2)

Según informaron fuentes judiciales, durante el operativo los investigadores entrevistaron al propietario y procedieron al secuestro de un importante arsenal. Entre los elementos incautados se encuentran una pistola calibre 9 mm marca Bersa TPR9XT con dos cargadores y 16 cartuchos, una pistola calibre .45 marca Glock con dos cargadores y 23 municiones, un fusil marca Colt calibre .22 largo, además de 167 cartuchos del mismo calibre.

También fueron secuestrados un aire comprimido tipo fusil marca Kral Arms calibre 5.5 mm y un pistolón marca Boito con 24 cartuchos calibre 14, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

armas ferreteria 25 de mayo (3)

La denuncia por amenazas y el secuestro de las armas

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el 7 de febrero de 2026, cuando el damnificado denunció haber sido interceptado por Moll, quien presuntamente lo amenazó de muerte utilizando un arma de fuego, en el marco de un conflicto de vieja data entre ambos.

De acuerdo con el testimonio del denunciante, no habría sido la primera vez que se producían este tipo de amenazas.

armas ferreteria 25 de mayo (4)

Tras el procedimiento, Moll y todo el material secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 10ma, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se aguarda la audiencia de formalización de la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal coordinadora de la UFI Genérica, Daniela Pringles.

armas ferreteria 25 de mayo (1)
