    • 4 de octubre de 2026 - 12:25

    Tres menores viajaban en un auto que terminó destrozado tras un fuerte choque en Caucete

    El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre Ruta 20, antes de calle Enfermera Medina. El test de alcoholemia a la conductora le habría dado 1,47 gramos por litro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo encendió las alarmas en Caucete. Un automóvil en el que se movilizaban tres menores de edad terminó protagonizando un violento choque sobre la Ruta 20, en inmediaciones de calle Enfermera Medina.

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    Por motivos que todavía son materia de investigación, la conductora habría perdido el control del rodado mientras circulaba por ese tramo de la ruta. Las primeras informaciones señalan que el vehículo se desplazaba a una velocidad considerable antes de producirse el impacto.

    El estruendo del choque obligó a poner en marcha el operativo de asistencia. Personal interviniente trabajó en el lugar para auxiliar a las jóvenes y establecer cómo se desencadenó el siniestro.

    Uno de los datos que surgió durante las actuaciones fue el resultado del test de alcoholemia practicado a la conductora. Según trascendió, el examen habría arrojado 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

    Ese valor, de ser confirmado oficialmente, se encuentra muy por encima del límite permitido para conductores particulares, que es de 0,5 g/l.

    A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños que sufrió el vehículo, no se informaron víctimas fatales a raíz del accidente.

    Ahora, las autoridades deberán avanzar con las pericias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió antes del choque y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

    El caso quedó bajo investigación, mientras se aguarda el resultado de las actuaciones realizadas tras el siniestro.

    Info y foto: gentileza Ariel Rodriguez.

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