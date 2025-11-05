Un alumno sanjuanino recibió un puntazo a la salida de la escuela e investigan si el agresor es un compañero El hecho ocurrió el martes en las afueras de la EPET N°2 y por orden judicial, indagan si el agresor es un estudiante menor de edad.

En las últimas horas, se conoció sobre un hecho que alarmó a la comunidad escolar de la EPET N°2. Al parecer dos alumnos de dicha institución educativa protagonizaron una pelea y uno de ellos resultó herido. El confuso episodio de violencia se registró en las inmediaciones de la escuela, más precisamente en la esquina de Rivadavia y Catamarca, en Capital.

En diálogo con Radio Sarmiento, el comisario David Lillo, jefe de Seccional 3ra contó que un alumno de 18 años tuvo que ser hospitalizado tras ser agredido por otro en una aparente discusión con otro chico, que habría salido del mismo establecimiento educativo.

De acuerdo a las primeras informaciones, el ataque ocurrió a la salida de clases. Si bien los alumnos no proporcionaron datos, los uniformados destacaron que personal de la escuela comentó que les llamó la atención que un grupo de alumnos se quedara en la puerta, cuando normalmente se retiran de inmediato. Minutos después, se produjo la agresión.

La víctima sufrió una lesión que, por sus características, no habría sido provocada con un arma blanca tradicional, sino con un objeto similar a un destornillador. El joven fue asistido y trasladado al hospital, donde se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del agresor, aunque los investigadores presumen que se trata de un estudiante del mismo establecimiento y que es menor de edad. Policía y el Juzgado de Menores, a cargo de la jueza Camus trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.