    • 7 de junio de 2026 - 18:56

    Un camionero sanjuanino volcó en una autopista de San Luis: dio positivo en el test de alcoholemia

    El conductor, de 39 años y oriundo de San Juan, perdió el control del vehículo que transportaba materiales de construcción.

    El conductor no presentaba lesiones. Gentileza: El Diario de la República.

    El conductor no presentaba lesiones. Gentileza: El Diario de la República.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un camionero sanjuanino protagonizó un vuelco este domingo por la mañana en la Autopista Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis. Aunque no sufrió heridas, el conductor quedó involucrado en una infracción vial luego de que el test de alcoholemia realizado por la Policía arrojara resultado positivo.

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    El siniestro ocurrió cerca de las 6:30, a la altura del kilómetro 663, en el tramo comprendido entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract. Según informaron fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba placas de yeso y envases de pintura.

    El chofer, un hombre de 39 años con domicilio en San Juan, circulaba en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado. El camión se desvió hacia el cantero central y, al intentar retomar la calzada, terminó volcando sobre uno de sus laterales.

    Como consecuencia del accidente, el semirremolque quedó atravesado sobre parte de la ruta, lo que obligó a restringir parcialmente la circulación vehicular mientras trabajaban los equipos de emergencia y seguridad vial.

    Pocos minutos después del vuelco, una ambulancia del hospital de Justo Daract llegó al lugar para asistir al conductor. Tras ser examinado por personal médico, se determinó que no presentaba lesiones y que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

    Sin embargo, durante el procedimiento, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el correspondiente control de alcoholemia. El examen detectó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró la infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones previstas por la normativa vigente.

    Las tareas para retirar el vehículo y despejar la ruta se extendieron durante la mañana, con intervención de personal policial y de seguridad vial.

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