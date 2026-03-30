Un menor de 12 años fue herido de bala en La Plata: investigan a su primo de 14

La directora de la escuela a la que asiste la víctima detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la herida y realizó la denuncia.

Un nene de 12 años ingresó al hospital con una herida de bala en la pierna izquierda y ahora investigan si su primo, otro menor de 14, fue el responsable. Además, buscan establecer si la familia trató de cubrirlo.

Todo comenzó cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3, ubicado en la intersección de las calles 174 y 518 en La Plata, al que asiste la víctima, detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la lesión.

La mujer sostuvo que, luego de hablar con la madre del alumno herido, recibió una primera versión que señalaba a un primo de 14 años como autor del disparo. De acuerdo a ese testimonio, la familia habría optado por no acudir a las autoridades debido a amenazas de muerte que recibieron por la madre del presunto agresor.

Sin embargo, la situación cambió cuando, luego del feriado y con la reanudación de las clases, el chico volvió a la escuela con la pierna vendada. La madre, cuando fue consultada nuevamente, aseguró que su hijo se había lastimado jugando al fútbol y contradijo la versión inicial.

Este cruce de relatos provocó que la directora realizara una denuncia formal en la comisaría 14° de La Plata. Además, acompañó al menor y a su madre al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para que sea asistido.