    • 30 de marzo de 2026 - 08:30

    Un menor de 12 años fue herido de bala en La Plata: investigan a su primo de 14

    La directora de la escuela a la que asiste la víctima detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la herida y realizó la denuncia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nene de 12 años ingresó al hospital con una herida de bala en la pierna izquierda y ahora investigan si su primo, otro menor de 14, fue el responsable. Además, buscan establecer si la familia trató de cubrirlo.

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    Todo comenzó cuando la directora del Centro de Formación Integral N°3, ubicado en la intersección de las calles 174 y 518 en La Plata, al que asiste la víctima, detectó inconsistencias en el relato familiar sobre el origen de la lesión.

    La mujer sostuvo que, luego de hablar con la madre del alumno herido, recibió una primera versión que señalaba a un primo de 14 años como autor del disparo. De acuerdo a ese testimonio, la familia habría optado por no acudir a las autoridades debido a amenazas de muerte que recibieron por la madre del presunto agresor.

    Sin embargo, la situación cambió cuando, luego del feriado y con la reanudación de las clases, el chico volvió a la escuela con la pierna vendada. La madre, cuando fue consultada nuevamente, aseguró que su hijo se había lastimado jugando al fútbol y contradijo la versión inicial.

    Este cruce de relatos provocó que la directora realizara una denuncia formal en la comisaría 14° de La Plata. Además, acompañó al menor y a su madre al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para que sea asistido.

    Según lo informado por el medio local 0221, el caso quedó en manos de la Justicia, que ahora debe determinar las circunstancias en las que el menor resultó herido. Asimismo, intentan establecer si existió un intento deliberado de ocultar el ataque.

    Los profesionales del centro de salud confirmaron que el menor presentaba una herida compatible con arma de fuego, con orificio de entrada y salida, y le realizaron las curaciones necesarias. Horas más tarde el chico fue dado de alta.

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