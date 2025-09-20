¿Un menor de 16 años planificó un robo en la casa de su abuelo? Fue detenido junto a otros dos menores.

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Juana Manso, en Rawson, cuando tres adolescentes fueron sorprendidos luego de ingresar a robar en la vivienda de un vecino. El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes y terminó con los jóvenes aprehendidos por la Policía. Uno de los detenidos es nieto de la víctima y se cree que planificó el robo.

Según informaron desde la Subcomisaría Villa Hipódromo, todo sucedió alrededor de la 1:50 de la madrugada, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en conjunto con la Unidad Operativa República del Líbano. Los efectivos fueron comisionados al barrio Juana Manso tras recibir un llamado por un robo en curso.

Al llegar al lugar, lograron interceptar a tres menores que trasladaban distintos objetos sustraídos momentos antes de la vivienda, propiedad de un hombre de apellido Suizer, de 62 años.

Los detenidos fueron C.N.T (16 años, domiciliado en Rawson), A.S.R. (también de 16 años y nieto del damnificado, domiciliado en Capital) y A.E.P., de 15 años, vecino de Rawson.

De acuerdo al parte oficial, los adolescentes ejercieron violencia sobre la puerta de ingreso y se llevaron diversos efectos, entre ellos: una mochila marca Jordan, bebidas alcohólicas, perfumes, ropa, herramientas, $38.000 en efectivo y hasta un rifle de aire comprimido con balines.

Tras recibir la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Menores a cargo del doctor Jorge Toro, quien dispuso que los dos jóvenes de 16 años fueran trasladados al CAD, mientras que el de 15 años quedó bajo la guarda de su progenitor. Además, los elementos robados fueron restituidos a su propietario.