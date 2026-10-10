Un muerto en un choque: el conductor dio positivo de alcoholemia y tenía 24 infracciones por exceso de velocidad

Un hombre de 48 años murió en un choque entre dos vehículos en la autopista Panamericana , a la altura de la localidad bonaerense de Dorrego, en dirección a la provincia de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en el kilómetro 15,4, unos 400 metros al norte del acceso de la calle Ugarte, y tuvo como protagonistas a un Honda Civic gris y una Honda CR-V, cuyo conductor, de 21 años, fue imputado por homicidio culposo.

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De acuerdo con la información del caso, el test de alcoholemia realizado al joven dio positivo con 1,05 gramos de alcohol por litro de sangre . Además, el vehículo que conducía acumulaba 24 infracciones de tránsito por exceso de velocidad : 23 registradas en la provincia de Buenos Aires entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, y una en la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto fue por alcance y tuvo consecuencias fatales para el conductor del Honda Civic, identificado por sus iniciales como L.C.A. Según las primeras informaciones, el hombre salió despedido del vehículo y murió en el lugar . Una de las hipótesis es que no llevaba colocado el cinturón de seguridad, aunque ese punto deberá ser establecido en el marco de la investigación.

Tras la colisión, la Honda CR-V se incendió, mientras que el otro vehículo terminó contra la divisoria de hormigón. El conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios y recibió asistencia médica por politraumatismos leves, sin riesgo de vida, según los primeros reportes.

El pavimento estaba mojado al momento del siniestro, aunque hasta el momento no se confirmó si esa condición o la velocidad tuvieron incidencia directa en el choque.

En el lugar trabajaron personal de Autopistas del Sol, bomberos, efectivos policiales y peritos de Policía Científica, que realizaron las mediciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Cuando comenzaron las tareas periciales, el cuerpo de la víctima ya había sido retirado.

La causa quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones para establecer las responsabilidades penales del conductor imputado.

Las infracciones previas del vehículo

Uno de los datos que surgió después del siniestro fue el historial de infracciones de la Honda CR-V. Según la información difundida, el vehículo registraba 24 multas por exceso de velocidad en poco más de tres años, entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese antecedente se incorporó al contexto del caso, aunque la responsabilidad penal por el choque deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas en la investigación.

Tránsito afectado y circulación normalizada

El accidente provocó importantes complicaciones en la circulación hacia el norte. Durante las tareas de asistencia y peritaje, varios carriles quedaron obstruidos y el tránsito llegó a presentar demoras de entre 20 y 30 minutos, con congestión desde la avenida General Paz hasta Pelliza.

La colectora también registró una importante acumulación de camiones, colectivos y vehículos particulares. En medio del operativo, se recomendó utilizar vías alternativas y se dispusieron desvíos para evitar el sector afectado.

La circulación quedó finalmente liberada en su totalidad, luego de que concluyeran las tareas de los equipos de emergencia y los peritos.