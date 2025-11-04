Un padre golpeó a un compañero de colegio de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok El ataque ocurrió dentro de la escuela. El papá del menor agredido hizo la denuncia.

Un hombre denunció que su hijo de 17 años fue agredido dentro del colegio al que asiste por el papá de otro estudiante. Los menores habían tenido un problema causado por un video de TikTok, pero la violencia escaló, se involucraron los mayores y todo terminó de la peor manera.

El dramático episodio ocurrió ayer por la mañana en el Colegio Secundario Santa Teresa de Jesús, en Neuquén. Ariel, el papá del chico agredido, dijo que su hijo fue golpeado delante de otros papás y del personal del establecimiento educativo.

“Hoy (lunes) a las ocho de la mañana dejo a mi hijo más chico en la primaria y voy a buscar al de la secundaria. En ese momento se me acerca una pareja, me preguntan si soy el papá de mi hijo mayor y me dicen que quieren hablar conmigo por un inconveniente que su hijo tuvo con el mío”, contó el hombre en diálogo con LM Neuquén.

“Me explicaron que había existido un problema por un video entre los chicos, algo que yo desconocía completamente. Me puse a disposición para aclararlo con la dirección y entre los padres, con diálogo. Pero dos horas después, esa misma persona atacó a mi hijo dentro del colegio”, agregó.

El conflicto había empezado por un video tipo “Ping Pong” que habían grabado para TikTok: “Son esos videos que hacen las promociones, donde entrevistan a distintos compañeros y les hacen preguntas rápidas. Al parecer, al hijo de esta pareja no le gustó cómo salió o lo sintió como una burla”, dijo Ariel.

Sin embargo, el hombre aseguró que después de que el joven expresara su malestar, el clip había sido borrado y le habían pedido disculpas. “Ya estaba solucionado”, aseguró. Además, remarcó que su hijo es consciente del daño que genera el acoso escolar: “Hace dos años se suicidó un amigo de él por bullying. En casa es un tema que se habla mucho. Jamás haría algo con la intención de burlarse de otro chico”, señaló.

Cómo fue la agresión

Ariel habló con la pareja y coordinaron una reunión en el colegio para esa misma tarde, con el objetivo de tratar el tema con las autoridades de la institución. “Llegamos, mi hijo entra primero, y nosotros esperamos en mesa de entrada porque los padres tenemos que anunciar nuestros datos antes de ingresar”, explicó.

Cuando el chico entró se desató la violencia: “Esta pareja lo ve, el hombre se le acerca, le pregunta su nombre y le pega un golpe en el estómago. Después intenta darle otro en la cara, pero mi hijo alcanza a cubrirse con la mochila”, relató Ariel indignado por la agresión que recibió su hijo.

“Lo agreden dentro de su escuela, por algo que ya estaba hablado y resuelto”, insistió. “Nosotros pedíamos explicaciones, y este hombre agarró un palo y empezó a amenazarnos a todos. Finalmente, se subió a su auto y se fue. Fue una situación de total descontrol”, relató.

Después del momento de máxima tensión vivido en el colegio, el hombre decidió hacer la denuncia ante la Policía. “No estamos tranquilos. Un adulto violento entró, agredió a un chico y se fue impune. Como padres, exigimos que se investigue y que se actúe. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser otro”, concluyó.