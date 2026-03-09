Un preso murió al saltar por la ventana de un hospital en un intento de fuga

Juan Marcelo Tejada, 35 años y con un nutrido prontuario delictivo, cayó desde un tercer piso cuando intentaba huir junto a un cómplice que fue capturado.

Un preso murió este domingo por la madrugada en Mendoza, luego de caer al vacío desde el tercer piso del Hospital Central de Godoy Cruz. Había intentado darse a la fuga junto a otro detenido, que fue recapturado minutos después.

El fallecido era Juan Marcelo Tejada, de 35 años, con un extenso prontuario por robos, usurpaciones, homicidio y otros delitos. Su cómplice fue identificado como Sebastián Leonel Rodríguez, de 26 años.

Según indicaron fuentes oficiales, los presos estaban alojados en el pabellón judicial del Hospital Central. Por motivos que permanecen bajo investigación, quedaron solos en su habitación y lograron romper uno de los barrotes de la ventana que da a la calle Garibaldi.

Una vez hecho el espacio para pasar, colocaron una sábana para descender lentamente desde el tercer piso. Rodríguez pudo con la maniobra, pero Tejada no resistió al salto. Una vez que cayó al suelo, no volvió a moverse. Aun con vida, fue aprehendido por la Policía y trasladado en una camilla a una sala interna del centro médico. En cuestión de minutos, el detenido perdió la vida como consecuencia de las heridas que le provocó el golpe. Sufrió un infarto agudo de miocardio.

El segundo preso, Sebastián Leonel Rodríguez, no abandonó el hospital pese a haber soportado el salto de más de diez metros de altura. Personal policial que prestaba servicio extraordinario lo vio merodeando las inmediaciones del lugar “en actitud sospechosa”, según se desprende de la reconstrucción que está en manos de la Justicia.