Un UPD que terminó muy mal: apuñalaron a un joven

Compartir







La celebración del “último primer día” (UPD) de clases desarrollada durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Necochea se vio opacada por un hecho de violencia que dejó a un joven herido de arma blanca y motivó la intervención policial. Tras el hecho, ahora las autoridades policiales se encuentran en plena búsqueda del agresor, que hasta este martes a la mañana continuaba prófugo de la Justicia.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida 2 y calle 75, una zona habitual para los festejos estudiantiles en aquella ciudad balnearia. De acuerdo con la información recabada por Diario Cuatro Vientos, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una pelea en la calle.

Ante ese escenario, personal de la Policía, Tránsito y Defensa Civil local acudió rápidamente al lugar y localizó a la víctima con una herida punzante en el muslo izquierdo. Las primeras curaciones se realizaron en el lugar, mientras se solicitaba el arribo del servicio médico para estabilizar al herido.

Testigos presenciales, entre ellos otros estudiantes que participaban del UPD, aportaron datos clave para la investigación e integrantes del Grupo de Tácticas Operativas (GTO) de la Comisaría 3ª de la Policía Bonaerense iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones para identificar a los posibles responsables del ataque.