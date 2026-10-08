Una bebé de 12 días se ahogó y policías en una comisaría de Rawson le salvaron la vida

Una bebé de apenas 12 días de vida fue asistida de urgencia por personal policial en la Comisaría 25°, luego de que su abuelo llegara hasta la dependencia durante la madrugada y alertara que la pequeña tenía serias dificultades para respirar. Tras recibir los primeros auxilios, la niña reaccionó y posteriormente fue trasladada al Hospital Rawson para un control médico.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:10, cuando un hombre de 62 años se presentó en la dependencia policial acompañado por su nieta. Según manifestó, la bebé se encontraba ahogada, sin reacción y sin respirar, por lo que pidió ayuda de manera desesperada.
Ante la situación, el oficial ayudante Luciano Romero, quien se encontraba a cargo del servicio de guardia, actuó de inmediato y comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios a la recién nacida. De acuerdo con el informe policial, las maniobras permitieron que la pequeña reaccionara y comenzara nuevamente a respirar.
Policías le salvan la vida a una bebé de 12 días en Rawson
Mientras se asistía a la bebé, otros efectivos realizaron distintas gestiones para solicitar una ambulancia. El cabo Jonathan Arrabal y el agente Matías Samper efectuaron comunicaciones telefónicas con el servicio de emergencias, mientras que el agente Víctor Bustos realizó el pedido a través del equipo de comunicación policial.
Minutos después llegó a la dependencia la ambulancia interno 127, a cargo del médico Pablo Figueroa, quien examinó a la menor. Luego de la evaluación, el profesional dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para realizarle un control médico.
La niña fue trasladada acompañada por su madre, de 30 años. El rápido accionar de los efectivos permitió brindarle asistencia a la bebé hasta la llegada del personal médico, luego de que arribara a la comisaría en una situación de emergencia.