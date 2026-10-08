Una bebé de 12 días se ahogó y policías en una comisaría de Rawson le salvaron la vida

La pequeña llegó junto a su abuelo a la Comisaría 25° con serias dificultades para respirar. Un efectivo le practicó maniobras de primeros auxilios y logró que volviera a reaccionar.

Una bebé de apenas 12 días de vida fue asistida de urgencia por personal policial en la Comisaría 25°, luego de que su abuelo llegara hasta la dependencia durante la madrugada y alertara que la pequeña tenía serias dificultades para respirar. Tras recibir los primeros auxilios, la niña reaccionó y posteriormente fue trasladada al Hospital Rawson para un control médico.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:10, cuando un hombre de 62 años se presentó en la dependencia policial acompañado por su nieta. Según manifestó, la bebé se encontraba ahogada, sin reacción y sin respirar, por lo que pidió ayuda de manera desesperada.

Ante la situación, el oficial ayudante Luciano Romero, quien se encontraba a cargo del servicio de guardia, actuó de inmediato y comenzó a practicarle maniobras de primeros auxilios a la recién nacida. De acuerdo con el informe policial, las maniobras permitieron que la pequeña reaccionara y comenzara nuevamente a respirar.

Policías le salvan la vida a una bebé de 12 días en Rawson Mientras se asistía a la bebé, otros efectivos realizaron distintas gestiones para solicitar una ambulancia. El cabo Jonathan Arrabal y el agente Matías Samper efectuaron comunicaciones telefónicas con el servicio de emergencias, mientras que el agente Víctor Bustos realizó el pedido a través del equipo de comunicación policial.

Minutos después llegó a la dependencia la ambulancia interno 127, a cargo del médico Pablo Figueroa, quien examinó a la menor. Luego de la evaluación, el profesional dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para realizarle un control médico.