Revuelo en Capital: una discusión de tránsito terminó con un policía disparando a un delivery El hecho ocurrió en lateral de Circunvalación y Scalabrini Ortíz. Al parecer el motociclista le exhibió un arma blanca al efectivo que circulaba en su automóvil. Ambos terminaron detenidos.

Un verdadero revuelo se vivió este jueves por la tarde en un transitado cruce de Capital. Una discusión de tránsito entre un automovilista y un motociclista terminó con el primero de ellos disparando después de que el motociclista le mostrara un arma blanca. Ambos terminaron detenidos.

Según fuentes policiales, Ariel Nievas, efectivo de la Policía de San Juan que se encontraba de franco al momento del hecho, circulaba a bordo de su vehículo marca Citroën por la rotonda cuando por motivos que se investigan, comenzó una discusión con Maximiliano Tobares, un delivery de Pedidos Ya, que circulaba a bordo de su motocicleta marca Motomel 150cc. Según los testimonios, el delivery le exhibió un arma blanca y fue ahí que el policía sacó su pistola y le disparó.

Se hizo presente personal policial, División Criminalística y tomó intervención la UFI con el ayudante fiscal Jorge Sánchez. Los sujetos fueron detenidos, además se secuestró el arma reglamentaria y el cuchillo que portaba el delivery.