    • 19 de marzo de 2026 - 18:13

    Una discusión por un chancho desató el crimen de Leandro Ontivero, el joven padre que murió a los 23 años

    La víctima del crimen Leandro Ontivero fue baleado en Las Heras, Mendoza. Los investigadores creen que fue por una discusión por un chancho.

    Una discusión por un chancho desató el crimen de Leandro Ontivero, el joven padre que murió a los 23 años

    Una discusión por un chancho desató el crimen de Leandro Ontivero, el joven padre que murió a los 23 años

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una discusión por un chancho. Por esa nimiedad creen que un joven padre de 23 años fue asesinado de un disparo en los primeros minutos de este miércoles en Mendoza. El crimen de Leandro David Ontivero (23), ocurrido en El Borbollón, tiene a una pareja detenida como los principales sospechosos.

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    Leandro Ontivero no vivía en el barrio Buena Vista de Las Heras donde finalmente se terminó concretando el crimen. El joven, padre de una niña de 6 años, se encontraba en ese lugar visitando a su madre quien si residía allí.

    Pasada la medianoche, en los primeros minutos del día, mantuvo una discusión con otro grupo de personas con quien la familia ya tenía problemas desde el domingo por la noche. El motivo: un chancho, un animal que suele decir presente en corrales de esa zona de Las Heras. Todavía no está claro si hubo un intento de robo del cerdo o en realidad se escapó. Para los asesinos fue motivo suficiente para esgrimir un arma de fuego y efectuar al menos 3 disparos.

    Una de las balas impactó en el cuello de Leandro Ontivero. El joven alcanzó a correr unos metros pero cayó desplomado. A los pocos segundos perdió al vida, tal como constató una ambulancia del Servicio de Emergencias Médico que llegó hasta el lugar.

    La investigación por el crimen

    Leandro Ontivero era fanático de Independiente Rivadavia, sin antecedentes penales, abocado a su hija y trabajador -tal como lo describió su entorno en las redes sociales-. La pesquisa por el crimen ya tiene a dos personas detenidas: un hombre y una mujer que fueron capturados tras allanamientos que se realizaron en esa misma barriada de Las Heras a los pocos minutos.

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    No sólo se avanzó con la captura de los sospechosos sino que también se incautó media docena de teléfonos celulares y 3 armas de fuego, que ahora serán peritadas para determinar si alguna de ellas fue con la cual se concretó el crimen.

    La pareja detenida y los elementos secuestraron quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta. En las próximas horas, la investigadora judicial definirá si imputa a los sospechosos -se reserva su identidad- por el crimen.

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