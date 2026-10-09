Una maestra jardinera habría robado libros y útiles de una escuela para venderlos por redes sociales

Una maestra jardinera de San Juan quedó bajo investigación por la presunta sustracción de libros, útiles y otros elementos del jardín de infantes donde trabajaba, que luego habría ofrecido a la venta a través de redes sociales. Se trata de Rocío Anabel Sánchez , docente titular de la Escuela de Nivel Inicial Enrique Mosconi (ENI N°62) , quien fue señalada por publicar artículos que, según la denuncia, pertenecían a la institución educativa.

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Este viernes el fiscal Iván Grassi solicitó que Sánchez sea imputada por peculado y además pidió una tiempo de investigación de ocho meses. La defensora oficial Cecilia Mut , en remplazo de su colega César Oro, no se opuso a la imputación ni tampoco a la investigación penal preparatoria, por lo que la jueza Carolina Parra resolvió en ese sentido.

La investigación se inició luego de que las autoridades escolares tomaran conocimiento de las publicaciones, el 26 de septiembre de 2025. Según los elementos incorporados al expediente, los productos ofrecidos habrían sido retirados del establecimiento y formaban parte del material asignado a la docente para trabajar con los alumnos de la sala a su cargo.

La ayudante fiscal Victoria Martín y el fiscal Iván Grassi. La Fiscalía Delitos Especiales interviene al tratarse de un caso de robo en una escuela estatal.

Entre los elementos mencionados en la investigación figuran acuarelas, marcadores, crayones, juguetes, materiales de librería y juegos de madera para muñecas , entre otros artículos. Parte de esos objetos habría sido reconocida como propiedad del jardín, mientras que otros fueron identificados a partir de sus inventarios.

La entonces directora del establecimiento declaró ante la Fiscalía Delitos Especiales que había visto personalmente las publicaciones y aportó imágenes obtenidas de su teléfono celular para incorporarlas a la investigación.

La defensora oficial Cecilia Mut subrogó al doctor César Oro, también defensor público.

Además, se solicitaron informes a las empresas telefónicas Claro y Movistar para establecer la titularidad de la línea vinculada con las publicaciones. Según la documentación expuesta, el número correspondía a Sánchez. También se incorporó información de Facebook que relacionaría la cuenta utilizada para ofrecer los artículos con esa misma línea telefónica.

Otro testimonio relevante fue el de una mujer de apellido Santander, propietaria de un emprendimiento de casitas en miniatura. La mujer declaró que había donado al jardín un juego de madera para muñecas y que posteriormente reconoció ese elemento entre los productos publicados por la docente.

Una investigación que comenzó en 2025

El caso también quedó registrado en un expediente del Ministerio de Educación y en actuaciones internas de la institución, donde se documentó el faltante de materiales y se incorporaron inventarios correspondientes a la sala de tres años asignada a la docente.

La jueza Carolina Parra resolvió que la imputada debe cumplir diferentes reglas de conductas durante la investigación.

La denuncia formal fue presentada el 29 de abril de 2026. Los elementos reunidos buscan determinar las circunstancias en las que desaparecieron los objetos y la eventual responsabilidad de la maestra.