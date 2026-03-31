    • 31 de marzo de 2026 - 08:54

    Una mujer abandonó a su bebé tras dar a luz con una identidad falsa y escapó del hospital

    La mujer brindó datos falsos sobre su identidad y abandonó al recién nacido a los pocos minutos.

    Recién nacido.

    Recién nacido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia de Salta quedó en shock tras un episodio ocurrido en un hospital de Tartagal, donde una mujer habría actuado con una identidad falsa al momento de su ingreso. El personal médico la asistió durante el parto sin conocer sus datos reales, lo que luego complicó el seguimiento del caso. Minutos después del nacimiento del bebé, la mujer abandonó al recién nacido dentro del centro de salud y escapó, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

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    Tuvo a su bebé en un hospital de Salta y luego lo abandonó

    El caso tuvo lugar en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde una mujer fue atendida durante el parto el pasado jueves, en un hecho que luego derivó en una investigación. Según informaron fuentes oficiales, la paciente recibió atención médica en el nosocomio, pero al momento de ser requerida su identificación decidió retirarse sin completar los procedimientos administrativos habituales.

    Esta actitud generó sospechas en el personal del hospital, que notificó la situación a las autoridades. Posteriormente, se comprobó que los datos filiatorios brindados por la mujer eran falsos, lo que obligó a activar un protocolo especial para este tipo de casos.

    En ese marco, las autoridades avanzaron en la reconstrucción del perfil de la paciente y determinaron que no sería oriunda ni residente de la provincia de Salta. Las primeras hipótesis indican que habría llegado desde la provincia de Formosa.

    El bebé se encuentra en buen estado de salud y está alojado en la Casa Cuna de Tartagal

    En Tartagal, el hecho continúa bajo investigación y rodeado de un fuerte misterio. En ese marco, se llevó adelante un relevamiento de las cámaras de seguridad del hospital y de zonas aledañas, con el objetivo de reunir evidencia que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

    Gracias al análisis de esas imágenes, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido realizado por la mujer y avanzar en su posible identificación. Para ello, se utilizaron herramientas tecnológicas de reconocimiento facial.

    En cuanto al estado del menor, se informó que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud y permanece internado en la Casa Cuna de Tartagal. Allí recibe cuidados especializados y seguimiento permanente por parte de profesionales en atención de la niñez, en un entorno de protección y contención.

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