Una mujer denunció a su expareja: dice que la ató de pies y manos para violarla

Un aberrante caso fue denunciado hace unos días en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG que tiene por estas horas a un hombre privado de su libertad (prisión domiciliaria) hasta que avance la pesquisa.

De acuerdo a lo que se conoció, un ciudadano boliviano identificado como I.M.C. está señalado por su expareja por un presunto abuso sexual con privación de la libertad.

En concreto, la mujer denunció que este hombre la llevó a la fuerza hasta un lugar, atándola de pies y manos contra la cama para luego perpetrar la violación, todo en el predio de una finca. En el relato de la víctima, hace mención que los hechos ocurrieron en enero pasado y que el episodio más grave fue el corolario de una serie de abusos reiterados.

A decir de la denunciante, el hombre después de cada ataque sexual le pedía perdón y ella aceptaba con la idea que se calme y no vuelva a ocurrir.

Con los detalles brindados el juez de Garantías, Diego Sanz, resolvió prisión preventiva en el domicilio al menos por 30 días.