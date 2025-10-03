Una mujer y su hijo redujeron a un sujeto que intentó robarles una motosierra Se trata de un hombre de 33 años, quien fue sorprendido por la dueña del lugar.

En las últimas horas se conoció un hecho delictivo que sucedió en Rawson cuando un sujeto intentó llevarse una herramienta de una vivienda. Según las fuentes, un hombre de 33 años, identificado como Pablo Alejandro Agüero, ingresó a una casa y fue sorprendido por sus dueños.

El delincuente tenía entre sus manos una motosierra pero cuando vio a los propietarios soltó la herramienta y emprendió su huida. Inmediatamente, tanto la dueña de la casa como su hijo lo interceptaron.

Ambos lo redujeron y no permitieron que se fuera. Aguardaron hasta la llegada de personal policial de la Subcomisaría del Barrio Ansilta. El sujeto quedó a disposición de Flagrancia.