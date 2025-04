“Vení hija de p…te voy a matar”: quiso agredir a su ex pareja y su hijo la defendió; pagará con prisión El sujeto llegó de madrugada y con intenciones de golpear a su ex pareja pero su hijo la adolescente se puso en el medio y lo impidió. Lo condenaron con cárcel.

“Vení hija de p… quiero hablar con vos…”, le dijo Pedro Luis Aguilera Aguirre cuando arremetió en la vivienda de su ex pareja. Luego vino una catarata de amenazas y la intención de golpear a la mujer pero su hijo lo impidió. Este lunes la Justicia lo condenó y deberá pagar un año y medio en prisión.

Todo ocurrió el sábado 25 de enero a eso de las 3 de la madrugada cuando la víctima se encontraba durmiendo en su domicilio junto a su hijo adolescente. Primero escucharon un fuerte golpe en la puerta de ingreso y luego tocaron el timbre de manera cada vez más insistente. A los segundos, Aguilera rompió la puerta e ingresó a la vivienda. A los gritos llamó a su ex insultándola, ante esto la mujer junto a su hijo intentaron esconderse en la habitación cerrando la puerta, pero Aguilera lo impidió, tratando nuevamente de golpear a su ex esposa a quien no alcanzó a impactarla gracias a la intervención de su hijo que se puso delante de ella para evitarlo.

Madre e hijo corrieron para encerrarse en el baño pero nuevamente el agresor se interpuso. En todo momento el hijo de ambos protegía a su madre de los manotazos que su papá le arrojaba. Mientras el sujeto seguía amenazando a la mujer: “Te voy a matar, te voy a quitar la casa…”. Cuando lograron que se retire del lugar, Aguilera lanzó una piedra que impactó en una de las ventanas del frente de la vivienda.

Este lunes se llevó a cabo juicio abreviado donde se condenó a Aguilera a la pena de 1 año y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de violación de domicilio, amenazas y daño en concurso real.