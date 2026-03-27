    • 27 de marzo de 2026 - 15:53

    Viaje de terror: subió a un Uber con su bebé, se le durmió la mitad del cuerpo y decidió tirarse del auto

    La joven relató que durante el viaje sintió síntomas extraños y sospechó de una maniobra del conductor por eso decidió tirarse.

    La pasajera comentó que en medio del viaje comenzó a sentir síntomas extraños por eso tomó la decisión.

    La pasajera comentó que en medio del viaje comenzó a sentir síntomas extraños por eso tomó la decisión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un simple viaje puede convertirse, en cuestión de segundos, en una escena de terror. Eso fue lo que le pasó a una joven de la ciudad de Mar del Plata que, minutos después de subirse a un Uber con su bebé de un año, terminó arrojándose del auto en movimiento en un intento desesperado por protegerse.

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    “Me tiré con mi hijo del Uber. Tengan cuidado, estamos bien. Esto fue en Mar del Plata el 24 de marzo, a las 16,20. No puedo ni ver el video que me da náuseas”, escribió en las últimas horas la chica en sus redes, donde compartió detalles del dramático momento.

    El viaje que terminó en pesadilla

    De acuerdo con su relato, ese día pidió un auto para ir a la casa de su madre a buscar un pedido. El conductor inició el recorrido por la avenida Rivadavia, pero todo cambió a los pocos minutos.

    “Se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y me dolía la garganta. No sé si fue algo que toqué o si el chofer tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara”, explicó en el video, según replicó el portal 0223. Fue entonces cuando el miedo la invadió y, en un acto desesperado, decidió saltar del auto con su hijo en brazos.

    “Uso la aplicación hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos”, afirmó, todavía conmocionada por lo que vivió.

    Aterrada y sin poder controlar su cuerpo, aprovechó que el conductor bajó la velocidad para cruzar una avenida, abrió la puerta y se tiró con su bebé en brazos.

    “No le iba a decir ‘disculpe, me siento mal o frene’, porque no sabía si iba a acelerar”, explicó. La joven logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia, donde empezó a pedir ayuda.

    La reacción de los vecinos

    “Como era feriado, no había nadie en la calle, pero salieron vecinos que me asistieron”, recordó la mujer. Según su relato, el conductor no la asistió: “Dejó la puerta abierta y se fue. No bajó ni puso balizas”.

    Y agregó: “Yo estaba en un estado de shock terrible. Los vecinos quisieron sacarme a mi bebé para poder ayudarme porque me estaba desmayando en medio de la calle”, agregó.

    En medio de la crisis, logró comunicarse con su madre y su pareja, que llegó rápidamente al lugar. “Por todo les agradezco a los vecinos y les pido perdón por el susto”, remarcó.

    La llegada de la Policía y la investigación

    Con el correr de las horas, la mujer intentó buscar explicaciones: “Me pregunté si estaba teniendo un infarto, un ataque de pánico o de ansiedad. He sufrido ansiedad antes y no se siente como lo que me pasó en ese momento. Mi bebé y yo salimos totalmente pálidos, amarillos, y con parte de la cara roja”.

    En la comisaría, le dijeron que “seguramente le quería robar el celular o la billetera”, pero ella insiste en que reaccionó a tiempo y que no sabe si fue una sustancia en el aire o algo que tocó.

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